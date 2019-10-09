立法院社福衛環委員會今（9）日由環保署進行業務報告，綠委林淑芬質詢時指出，封存已久的台東垃圾焚化廠準備重啟，但台東縣垃圾量根本不夠維持焚化廠運作，日後會形成財務黑洞，為何不能轉化為其他用途，例如環境教育園區？她質疑是環保署逼迫台東縣政府申請重啟，如改做其他用途就索賠；環保署則澄清是地方的決定，也會給予支持。

環保署長張子敬表示，焚化廠重啟是台東縣長饒慶玲的決定，也經過縣議會表決通過，環保署哪有能力逼迫地方就範？而當初環保署補助台東縣款項收回焚化廠產權，依規定其用途就是垃圾處理，「如果拿去做遊樂場，難道我不應該過問？」張子敬強調。

早年政府實施「一縣市一焚化廠」政策，後來垃圾分類、資源回收執行頗有成效，有些縣市垃圾量不足以維持焚化廠營運，此計劃便出現問題。而當時是採取BOT、BOO方式，有些焚化廠已開始興建，只能依計劃蓋完。像台東縣焚化廠是由縣府以19.6億元買下產權，經費則由環保署每年補助1.23億元、分16年付完。

張子敬說，如今縣府提出重啟申請，必然有處理垃圾處理的壓力，環保署也同意撥出4.2億經費協助重啟，並加強相關除汙設施，但重啟後的日常運作費用則由地方負責。環保署強調，目前台東縣垃圾需運到高雄代燒，費用每公噸4793元，焚化廠重啟後則只需2754元，反而比較低。

至於林淑芬主張運用多元垃圾處理方案來減少垃圾量，張子敬說，只要地方願意規劃，環保署仍會補助經費和技術，這和焚化廠重啟並不相違。

(中時 )