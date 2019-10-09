苗栗縣政府相關局處全面戒備波拉病毒感染疫情，啟動對應措施。（苗栗縣衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

世界衛生組織宣布剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情，苗栗縣長徐耀昌指示衛生局，啟動並加強各項防疫整備與辦理相關演練，9日於衛生福利部苗栗醫院辦理應變醫院演習。

透過演習，模擬32歲女性自剛果返台後，出現39℃高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛、咽喉痛、嘔吐等症狀，經問診TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚情形）及各項檢查後，懷疑感染伊波拉病毒，院方通報衛生局後，再由衛生局報請疾管署北區管制中心及指揮官後，啟動病患收治流程。

伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件，雖多集中於剛果民主共和國，但仍可能藉由旅遊、商務等國際交流，增加疾病移入。衛生局長張蕊仙表示，藉由演習，再次檢視病患收治流程，是否符合感染管制原則外，也讓醫護人員演練防護措施，屆時以啟動收治病患妥適因應，避免院內感染。

衛生局呼籲，民眾如非必要，暫勿前往該國北基伍省(North Kivu)及伊圖里省(Ituri)之伊波拉疫情流行地區，若前往前往，應避免接觸或食用野生動物、避免至當地醫院探視或接觸病人，且注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後實施自主健康管理21天。

(中時 )