歐洲足球錦標賽（又名歐洲國家盃）資格賽正如火如荼進行中，本週是FIFA的國際比賽日，歐國盃資格賽又將要進行兩輪賽事，多組的領先者包括英格蘭、烏克蘭、西班牙、比利時和義大利等，都有可能在本週過後提前取得決賽圈的入場券。

歐國盃資格賽是以2018年歐洲國家聯賽的排名作為種子分級，再抽籤決定分組名單，因此強隊在資格賽都不會分在同一組。全世界的國際大賽在資格賽時都是如此安排，目的是增加強隊出線機會，避免資格賽出現強強對決而使得強隊中箭落馬，另一方面也讓弱隊有機會跟強隊較量，這樣才知道彼此的差距到底在那裡。

職業聯賽球隊的強弱界線較不明顯，強隊意外吞敗或者被逼平時有所聞，強如英超曼城本季都已經吞下2敗，而且分別是輸給諾里奇和狼隊兩支本季排名靠後的隊伍。但國際賽的強弱就比較分明，足球強權能選擇的國腳人數很多，即使少數主力因傷或其他理由缺陣，仍可輕易找到頂替人選，但實力相對較弱的隊伍，即使最強陣都可能會輸，一旦還有主力缺陣，想爆冷就更加困難。

本屆歐國盃資格賽已進行了150場賽事，筆者以世界排名基礎作統計，明顯有強弱差距的比賽有115場，其中爆冷（和局或弱隊勝）的比賽僅有13場，約為11%。強隊勝是理所當然，但賠率往往很低很低，甚至沒有開出不讓分盤，因此筆者統計強隊讓分勝，發現也有多達76場的結果是強隊讓分勝，佔強弱對戰比賽中66%。

以9月11日的最近一個比賽日為例，當天7場比賽中有5場強弱分明，包括英格蘭對科索沃、盧森堡對塞爾維亞、立陶宛對葡萄牙、摩爾多瓦對土耳其和法國對安道爾，5支強隊全部開出讓分勝。

本輪當然也有不少強弱對戰，推薦以下幾場讓分勝，串關也會有不少獲利：荷蘭對北愛爾蘭（荷蘭-1勝）、比利時對聖馬利諾（比利時-1勝）、捷克對英格蘭（英格蘭-1勝）、土耳其對阿爾巴尼亞（土耳其-1勝）、烏克蘭對立陶宛（烏克蘭-1勝）、葡萄牙對盧森堡（葡萄牙-1勝）、法羅群島對羅馬尼亞（羅馬尼亞-1勝）、馬爾他對瑞典（瑞典-1勝）、義大利對希臘（義大利-1勝）、哈薩克對比利時（比利時-1勝）。

在所有隊伍當中，最值得信賴的是比利時（6戰全勝都讓分過盤）、英格蘭（4戰全勝都讓分過盤），義大利（6戰全勝5場讓分過盤）、荷蘭（4戰2勝2場讓分都過盤，對德國1勝1敗但不算是強弱對戰）、德國（5戰4勝1敗3場讓分都過盤，不計對荷蘭2場）、法國（6戰5勝1敗6場讓分5場過盤）與土耳其（6戰5勝1敗4場讓分3場過盤）。

(中時電子報)