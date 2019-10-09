藝人張鈞甯傳出與邱澤夜遊的新聞，今（9）日她出席活動首度回應這段情事，表示「他沒有付出行動，應該就是這樣了！」對此，精通八字的「毛衣老師」，觀看兩人的命格發現，邱澤若真心想追張鈞甯，她給出一個錦囊妙計。

毛衣老師表示張鈞甯的風雨，會在雙十節後轉為平淡，她也提醒今年底前要把握邱澤。（圖／左圖毛衣老師提供；右圖記者粘耿豪攝）

毛衣老師表示，張鈞甯會突然有那麼多流言蜚語，是因為前陣子她的流月走的是「傷官」，會有些被重傷名聲地位的事情發生，但在雙十節過後就會慢慢的煙消雲散。

至於她與邱澤的姻緣，張鈞甯屬金，而邱澤屬木。金因為剋木就很容易產生女上男下的一種格局，加上邱澤正財通根，一旦喜歡一個人或是穩定交往，就會對另一半言聽計從，其實是一個不錯的對象。

毛衣老師表示，邱澤的成熟度與流年已是一個好男人，年底前若是張鈞甯沒有給出回應，邱澤將會有新對象。（圖／記者盧禕祺攝）

中秋過後，兩人的流年開始悄悄地產生變化，尤其十月開始邱澤開始走劫財，如果張鈞甯再不給予回應，這段戀情很可能最後因為今年桃花超旺的邱澤遇到其他對象而放棄。毛衣老師提醒邱澤，如果想要得到張的心，可以適時的反向操作，來點欲情故縱，用點小心機去讓張感受到似有若無，甚至有些競爭者存在，也是不錯的追求方式。

(中時電子報)