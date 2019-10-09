高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，但被外界和綠營人士抨擊是烙跑市長，而屢次在市議會大聲質詢韓國瑜的民進黨市議員陳致中就痛批，高雄279萬市民一定會透過明年111的選票，給他當頭棒喝，狠狠地教訓這個「政治渣男」！

陳致中今在臉書發文表示，韓國瑜市長10月16號「落跑」確認！按照規定，市長請假向市政府提出，公文並送行政院備查，無法不准假，「但致中認為，韓國瑜身為民選市長，上任僅9個多月，施政表現毫無實績、荒腔走板，因此這張假單應向279萬高雄市民提出」。

陳致中認為，他自己也相信，「高雄市民不會准你的假！」，要離開的話就永遠不要再回來，不要落選後繼續回來玩殘高雄。他也預言，倘若韓市長執意拋棄高雄、辜負人民，279萬市民一定會透過明年111的選票，給他當頭棒喝，「狠狠地教訓這個政治渣男！」。

他最後強調，與其16號請假，良心建議「不如16號請辭，這樣出大絕，破釜沈舟、展現必贏決心，或許可以力挽狂瀾，扶民調於將傾，拯救韓國瑜的選情！」。

(中時電子報)