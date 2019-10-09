07.崑山科大電機系「綠能尖兵」團隊獲得最佳潛力獎。(崑山科大提供，曹婷婷台南傳真)

崑山科技大學為提升學生專業及創新創意能力，培養生涯競爭力，連續12年與萬潤科技股份有限公司辦理創新創意競賽，「萬潤2019創新創意競賽」今年超過250組隊伍報名，133組進入決賽，地主隊崑山科大在電機資訊類拿下最佳潛力獎、最佳應用獎及3項佳作，工程應用類獲得5項佳作，獎牌數居冠。

「萬潤2019創新創意競賽」除了大專院校組隊參賽外，2012年起開始開放高中職組報名，2018年起再新增碩博士論文組競賽，精進參賽者研發能力，同時達到業界舉才目的，競賽總獎金近百萬，吸引全國大專院校組隊參賽交流，自2008年辦理至今，報名組數成長逾3成。

萬潤科技董事長盧鏡來認為，源源不絕的創新與創意是社會進步原動力，希望學生透過競賽與各校好手交流，能提升自己的專業與社會競爭力。

碩博士論文組的部分，國立臺灣科技大學機械工程所詹翔安以〈四自由度共路徑式線性光學尺〉奪下金獎及20萬元獎金，國立成功大學機械工程學系林靜慧的〈應用串聯彈性致動器於前臂復健機器人的按需輔助控制〉獲得銀獎及13萬元獎金，雲林科技大學機械工程系陳泓瑋的〈具模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅〉，及國立成功大學航空太空工程學系林牧衡的〈智慧無人太空載具三維感知與定位技術研究〉並列銅獎。

大專院校組分為工程應用類、電機資訊類，工程應用類的南臺科技大學機械工程系「EOM Lab」作品《應用於小型三次元儀之高精度量測探頭》奪下不分類金獎，抱走10萬元；電機資訊類部分，崑山科大電機工程系「綠能尖兵」的《應用於綠色能源發電系統之嶄新隔離型高效率高升壓直流電能轉換器》榮獲最佳潛力獎，同系「GO!節能玻璃」《新型單層節能玻璃》與南臺科大電子工程系「子非魚」《智慧置竿架》同列最佳應用獎，中國科技大學視覺傳達設計系「HappyEye」《智能盲人虛擬手杖》獲最佳創意獎。

(中時 )