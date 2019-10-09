井上雄彥的作品《灌籃高手》是許多人年少時期的美好回憶

近來挺港風波可說是越燒越烈，國際上不只是演藝界、體育界、財經界部份人士皆因發表支持香港而受大陸抵制，現在知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥也被大陸網民翻出他曾在推特上對支持香港示威的貼文按讚，此事在網上快速流傳後，大陸漫畫迷氣得大喊「永別了」，以後要「改買盜版」。

曾經風靡全球的日本經典漫畫《灌籃高手》是目前青壯年在兒時的美好回憶，出版至今已近30年，可說是無人不知無人不曉，可以說是日本漫畫史上最成功的籃球類漫畫。該漫畫作者井上雄彥才於昨(8)日宣布要推出最新插畫集，引起眾多漫畫迷熱烈追捧。

不料井上雄彥的新聞才出來，同樣喜愛其作品的大陸網友突然翻出他在6月對一則支持香港示威的推特文章按讚，這則貼文是日本時事評論家石平太郎所張貼，內容敘述有百萬人為自由與人權參加香港遊行，希望保持文明社會的自由與和平，並為香港市民加油。

井上雄彥在這則貼文按讚分享讓大陸網友相當氣憤，網友將此畫面截圖並上傳至微博，還大罵井上雄彥支持「港獨」、「當灌籃高手死在那一年得了，真他媽絕了，你一畫漫畫的摻和政治幹什麼，你支持港獨幹嘛！！！無論多愛櫻木花道和流川楓，中國人才是我的身份。再見了，灌籃高手，永別。」此貼文也立即引來大批大陸憤怒回應：「他支持港獨，我就買他的盜版書，對他而言公平的很」、「我的天，井上雄彥這波操作，那當我沒看過灌籃高手吧」、「不看了」。

(中時電子報)