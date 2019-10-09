國立海洋科技博物館，為慶祝雙十國慶連假期間，規劃有優惠入館方案及親子可共同參與的「追鯊任務親子營」及「登陸小學堂」營隊及金秋食蔬素食暨小農市集活動。(國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真)

國立海洋科技博物館，為慶祝雙十國慶連假期間，規劃有優惠入館方案及親子可共同參與的「追鯊任務親子營」及「登陸小學堂」營隊及金秋食蔬素食暨小農市集活動。(國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真)

國立海洋科技博物館，為慶祝雙十國慶連假期間，規劃有優惠入館方案及親子可共同參與的「追鯊任務親子營」及「登陸小學堂」營隊及金秋食蔬素食暨小農市集活動。(國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真)

國慶年假何處去？位於基隆八斗子的國立海洋科技博物館，為慶祝雙十國慶連假期間，規劃有優惠入館方案及親子可共同參與的「追鯊任務親子營」及「登陸小學堂」營隊及金秋食蔬素食暨小農市集活動，海科館邀請民眾帶著家中小朋友，不僅可以外出走走，也可以同時學習大自然知識，在連續假期可以參與海陸雙營，食遊海科享好康的活勳。

海科館長陳素芬說，今年歡樂慶雙十活動內容從10日起至13日，12歲以下及65歲以上民眾享有主題館及雙特展免費入館優惠，一般民眾也享有套票優惠價。返國僑胞持僑胞卡在10月間均可免費進入主題館參觀。

追鯊任務親子營11日舉行，活動內容包含鯊魚主題導覽，還有在地美食、影片欣賞，深度生態人文體驗。想參加民眾可事先報名，或當天上午9點前到場購票，全程票580元、陪同票500元；而12、13日登陸小學堂，則可現場了解兩棲爬蟲類特性，聽牠們的故事，並透過互動體驗和DIY製作，感受與別人不同的觀展體驗。想參加民眾可事先報名，或當天下午2點前到場購票，票價300元。

金秋好時蔬素食市集推廣活動12日登場，免費提供素食美味供民眾品嘗，料理包括「無水料理」及黑珍珠甜蜜糕、麻油菇菇飯、養生黑糖石花凍飲、刈包等，數量有限，海科館盛大邀請民眾前來，只要自行攜帶環保餐具即可免費享用。

國立海洋科技博物館，為慶祝雙十國慶連假期間，規劃有優惠入館方案及親子可共同參與的「追鯊任務親子營」及「登陸小學堂」營隊及金秋食蔬素食暨小農市集活動。(國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真)

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