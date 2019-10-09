東部衛冕軍波士頓棕熊開季前兩戰靠著堅實防守拿下二連勝，補強有成的科羅拉多雪崩在強勢火力掩護下同樣拿下二連勝。狀況火燙的兩隊將於本週五(10/11)上午9點交手，崇尚防守的棕熊遇上進攻強悍的雪崩，一場精采的矛盾大戰將在丹佛高原上演。

棕熊季外在自由市場並沒有太大動作，僅簽下里奇(Brett Ritchie)與林霍爾姆(Par Lindholm)持續補強防守深度。上季防守效率高居聯盟第三的棕熊，無論是前場或後衛都擅於利用身體對抗降低對手輕鬆射門的機會，每場平均只讓對手有29.5次的射正次數。棕熊雖非以進攻見長，但上季場均進球仍有3.13球的水準，以馬尚德(Brad Marchand)為首的先發鋒線更被認為是聯盟中攻守最均衡的一組陣容，在匹茲堡企鵝與華盛頓首都陣容老化後，棕熊將會是東區少數能與坦帕灣閃電一搏高下的隊伍。

雪崩上季強拉尾盤以外卡闖進季後賽，首輪更以4比1爆冷淘汰西部第一種子卡加利火焰，生涯初登板就在季後賽的後衛馬卡爾(Cale Makar)功不可沒，與火焰的後3場系列賽貢獻3球，讓防守重心都在雪崩前場的火焰猝不及防。雪崩上季靠著全聯盟最會得分的前場組合蘭塔南(Mikko Rantanen)、馬基諾(Nathan MacKinnon)及蘭德斯科格(Gabriel Landeskog)攻城掠地，今年後防又有馬卡爾提供奧援，如果主力都能保持健康，相信今年能在西區有一番作為。

此戰筆者看好雪崩能在主場勝出，原因有兩點:一是前文有提到棕熊擅於身體對抗，但肉搏戰的代價是上季棕熊的受罰時間(Penalty Minutes)高居聯盟第二，當遇上Power Play成功率高的球隊，戰情就容易居於下風。雪崩上季Power Play成功率高達22%，正是棕熊不擅應付的對手，以上季兩隊交手的2場賽事為例，雪崩有將近一半的進球是來自於Power Play。其二是雪崩為了改善進攻過度依賴先發的問題，季外一口氣盤來唐斯科伊(Joonas Donskoi)、布拉科夫斯基(Andre Burakovsky)及卡德里(Nazem Kadri)，深具威脅性的第二陣容儼然成形，進攻點遍地開花也將使棕熊的防守壓力來得更重。考量棕熊優異的防守應該還是能緊咬雪崩，雪崩要拉開比數絕非易事，推薦投注「不讓分玩法-雪崩勝」，追求高賠的彩迷也可以考慮投注「讓分玩法-主讓分和」。

(中時電子報)