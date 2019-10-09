北市陳姓男子不滿家人屢遭討債，竟然恐嚇債主要放火、殺他，但卻將汽油淋在自己身上，表示很兇狠，徐姓債主見狀立刻報警。士林地檢署偵結，依恐嚇危害安全罪提起公訴。

今年8月6日晚間8點多，陳男先在親友開的火鍋店拿菜刀，到北投區關渡醫院地下一樓，找從事殯葬業者的徐男出氣，揮舞菜刀，恐嚇要砍他，隨即騎車逃逸。

經過1個多小時，徐男到附近的火鍋店用餐，正巧也是徐親戚開的火鍋店，雙方為了債務通電話又發生口角，陳在電話中恐嚇要放火，隨即掛上電話，接著就出現在火鍋店外人行道上。

陳拿著保特瓶裝汽油，將瓶蓋打開後往自己身上澆淋，汽油散落在人行道上，旁人見狀立刻搶下陳手中的打火機，陳之後被警方當場查獲，身上有寶特瓶、買汽油的發票。

檢察官調查，陳雖然揮刀作勢砍人，但只有砍在機車儀表板上，而且潑灑汽油的位置，距離火鍋店有數公尺之遠，一旁也沒有火源，與預備放火罪構成要件不符，但揮刀恐嚇已觸犯恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。

(中時 )