立委林淑芬9日針對台東縣焚化爐重啟案質詢環保署，台東縣環保局特地發出新聞稿澄清，並表示，對林淑芬在不瞭解本台東縣垃圾處理困境之情況下的論述，深表遺憾。

台東縣環保局表示，焚化爐轉型遭到否決，是工程會並非環保署，因台東家戶垃圾能夠外運處理的量日益減少，且要運1.67倍的底渣，每噸垃圾處理費高達近4800元，比啟爐處理費還要高；而原本規劃推動MBT廠，因後端60噸的可燃物無法去化，眼看台東縣13座掩埋場已爆滿，所以才規劃啟用焚化廠，並尋求環保署協助，希望林淑芬瞭解並支持。

至於對於針對垃圾量僅90公噸無法滿足255公噸的經濟效益將造成財物黑洞方面，台東縣環保局則回應，台東縣垃圾量90公噸指的是公所一般垃圾車每日清運的家戶垃圾，除家戶垃圾外，尚有一般事業廢棄物(飯店業為主)、市場垃圾、巨大垃圾、農業廢棄物、掩埋場活化垃圾等可滿足單爐128公噸啟用條件，

台東縣政府規劃啟用後前2年先使用雙爐處理台東縣每日產出之垃圾及掩埋場堆積超過2萬噸之垃圾（每日約255噸），2年後可掌握之垃圾量約每日130公噸，改使用單爐處理台東縣垃圾，是否要處理外縣市垃圾定會尊重台東縣議會決議。

另外針對林淑芬提出的「台東的垃圾中紙類37.92％廚餘35.95％塑膠16％，都應該回收，台東就沒垃圾了」進行回應說，家戶垃圾扣除資源回收物後被清運的垃圾雖仍有可回收之垃圾，但其中紙類、廚餘、塑膠組成分析中所佔之比例在全國各縣市皆介於此比例上下，與民眾分類的細緻程度及回收物本身是否髒污無法回收有關，環保局仍持續進行資回收工作之推動，全國並無縣市因焚化廠營運而造成資源回收率下降，台東縣政府不會因啟用焚化廠而放棄資源回收工作。

最後台東環保局則對於委員提出的掩埋的垃圾熱值低，不符合台東焚化廠的設計熱質，根本無法燒進行解釋， 掩埋場活化垃圾經過機械分選及水洗去除沙土提高熱值後，控制掩埋場活化垃圾進入焚化廠量占當日垃圾量之15至20％，並於垃圾貯坑先與一般垃圾進行混合後才會進行投料至焚化爐體燃燒，使平均熱值落於焚化爐設計熱值範圍進行操作，各縣市焚化廠皆有實例，並非台東縣獨創。

(中時 )