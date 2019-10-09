PLA聚乳酸網布材質成本高，但對環境與人體負擔小。（巫靜婷攝）

日前加拿大研究指出，茶包泡在熱水中會釋出數十億顆塑膠微粒，引發關注，衛福部食藥署雖澄清塑膠微粒對健康風險還未可知，但民眾仍擔心喝茶養生，卻無意間攝取過多塑化劑反傷身，苗栗縣衛生局表示，目前市售茶包材質耐熱性不一，但出廠前皆經過測試，鄉親不必過度恐慌。

目前市售常見的茶包材質分為5種，分別為尼龍、PET、不織布、棉、紙，耐熱性不一，高溫久泡釋放塑化劑的疑慮也不同，許多店家為減少疑慮，已改用以玉米澱粉為原料製成的PLA聚乳酸網布，俗稱「玉米纖維」，為現今國際公認的可持續發展之綠色環保濾材。

苗栗市販售花果茶包的廠商表示，現代人注重養生，但以現實面考量，使用不織布或PET材質的茶包，1個成本價只要2元左右，除非產品單價高，用PLA聚乳酸網布實在不敷成本。

廠商拿出不織布及PLA聚乳酸網布比較，PLA纖維肉眼可清楚辨別，廠商說明，PLA是1種降解材料，可在土壤中分解為二氧化碳和水，對人體及環境負擔較小，而不織布材質乍看雖像布材質，但其實仍是塑料製成，高溫常泡下有溶出塑化劑的可能。

但PLA也不是完全沒缺點，廠商說，民眾使用PLA茶包要注意，勿將開水直接沖在茶包上，否則茶包容易破損，建議還是將熱水圍繞茶包周遭沖泡即可。

衛生局食品衛生科長林淑慧指出，針對國外研究，因不了解其抽樣為何，不便評論，國際間也尚未有相關研究，顯示塑膠微粒對於人體健康有具體因果關係，衛福部預計明年委託學術單位研究，結果出爐前民眾不必過度恐慌，購買產品前審視茶包材質，盡量選擇有PLA標示者購買。

(中時 )