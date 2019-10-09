基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。(吳康瑋攝)

基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。(吳康瑋攝)

基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。(吳康瑋攝)

基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。(吳康瑋攝)

基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。(吳康瑋攝)

基隆市政府與幼兒教育學會，9日上午舉行「慶祝雙十國慶幼兒踩街活動」，活動在基隆港邊河畔市民廣場舉行，立法委員參選人宋瑋莉也到場聲援，與14所學校的逾千名小朋友一同繞田寮河，高唱國歌祝「中華民國生日快樂」。

連續七年陪著小朋友踩街歡慶雙十的宋瑋莉現場受訪表示，她看著田寮河畔滿場國旗飄揚，每一個幼兒園的小朋友都揮舞著一面面小國旗，她內心感動無比。她更指出，國旗是國家象徵，而我們也都希望往後的人民生活能更好，她也會為此而努力。現場看到小朋友們為響應國慶，上街參加「踩街活動」，她非常感謝幼教學會舉辦這個活動，教導我們國家未來主人翁，能夠有國家意識，熱愛中華民國，她並強調，「沒有國哪有家！」

基隆市幼教學會理事長楊寶珠今天邀集十幾家私立幼兒園近千位幼兒園小朋友、老師及家長們，參加國慶踩街活動；只見各家幼兒園園所小朋友以不同精心準備的造型裝扮，參加國慶踩街，有的小朋友以空姐空少造型、有的則是頭戴斗笠的農民造型、有的則是醫護人員造型、有的是空軍、陸軍造型，幼兒園天真的模樣與裝扮，讓小朋友的家長忙著拿手機錄影拍照。

看到孩童剛剛開心地喊出中華民國生日快樂，期盼我們下一代都能夠開心生活；宋瑋莉說，請大家給她機會，讓她有機會到立法院，去捍衛中華民國的民主自由。

(中時 )