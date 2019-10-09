高雄金曲之夜 重量級歌手接力獻唱 18:142019/10/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 10/9「高雄金曲之夜」演唱會邀請翁立友、葉璦菱、BOXING、金智娟、大百合等重量級金曲歌手演出。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迎接光輝國慶日十月十日，高雄最經典的音樂饗宴「高雄金曲之夜」演唱會今晚於捷運鳳山西站旁廣場盛大登場！演唱會邀請搞笑天王主持人沈玉琳與南台灣主持界小天后FIFI連袂主持。 「亦帆+北原山貓」、金嗓歌后「葉璦菱」、BOXING、搖滾教母「金智娟」、民歌天后「大百合」也接力獻唱，金曲歌王「翁立友」最後壓軸，帶來將近30分鐘的演出，讓高雄金曲之夜在歌聲、樂聲與光影中歡慶。 (中時電子報) #高雄 #演唱會 #主持 #天后 #獻唱 也許您會感興趣 推薦閱讀 「向彰化縣長青長輩致敬」 王惠美獻唱抓泥鰍 18:482019/10/05 生活 群星獻唱 旺旺集團向長青長輩致敬 04:102019/10/06 地方新聞 黃小琥獻唱電視人 嘆電視不是人幹的 04:102019/10/06 娛樂新聞 金鐘評審曝綜藝兩大獎遺珠 讚大贏家黃子佼「成長到顛峰飽滿的狀態」 05:162019/10/06 娛樂 蔡依林PO自拍照猜歌名 粉絲答：青蚵仔嫂？ 14:212019/10/06 娛樂 李佳芬談大港演唱會：很多媽媽放聲痛哭 17:092019/10/06 政治 蔡依林粉色誘惑！脫衣露北半球腿根 09:552019/10/07 時尚 桃園眷村文化節 看攝影展 吃媽媽菜 04:102019/10/09 地方新聞 新莊體育館租借申請 彈性延長1個月 14:582019/10/09 生活 《業績-文創》寬宏藝術Q3營收近6億元，創單季新高 15:232019/10/09 財經 娛樂熱門新聞 郭宗坤淚吐「快受不了」 判離柯以柔扶養費數字曝光 - 娛樂 命理師設局娶本土劇女星 婚後露真面目家暴「脖子扯掉一塊皮」 - 娛樂 夫妻感情走到盡頭？ 馬俊麟妻曬照「紀念牽手走過的地方」 - 娛樂 頻傳婚變趙麗穎 馮紹峰「私下小動作」曝光洩感情狀態 - 娛樂 高雄金曲之夜 重量級歌手接力獻唱 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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