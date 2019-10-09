迎接光輝國慶日十月十日，高雄最經典的音樂饗宴「高雄金曲之夜」演唱會今晚於捷運鳳山西站旁廣場盛大登場！演唱會邀請搞笑天王主持人沈玉琳與南台灣主持界小天后FIFI連袂主持。

「亦帆+北原山貓」、金嗓歌后「葉璦菱」、BOXING、搖滾教母「金智娟」、民歌天后「大百合」也接力獻唱，金曲歌王「翁立友」最後壓軸，帶來將近30分鐘的演出，讓高雄金曲之夜在歌聲、樂聲與光影中歡慶。

(中時電子報)