縣長林明溱今9日會同議員黃世芳前往中台禪寺世界博物館前會勘道路改善工程，經實地會勘，該路段為彎道路段，且道路限縮，影響行車視線，不利通行，林縣長指示工務處拓寬改善，並新建排水溝，改善該路段排水功能，讓車輛及行人更安全。

林縣長表示，中台禪寺是國際知名宗教及觀光聖地，信眾及遊客眾多，該路段寬度不足，又是彎道路段，視線不良影響行車安全，也不利遊客通行，有拓寬改善必要，為改善該路段交通品質，提高遊客觀感，縣府工務處將籌措358萬元進行拓寬改善，並增設排水溝及改善下游排水功能，解決下游淹水問題。

此外，林縣長也會同林芳妤議員服務處前往廣成里會勘覆金路排水改善工程，該段排水溝因砌石護岸年久失修坍塌阻塞，造成排水不良，每逢豪雨溝水溢流淹沒鄰近農地，造成農民損失，影響民宅安全，林縣長會勘後指示農業處發包改善。

林縣長也會同立委馬文君、議員王彩雲一同會勘埔里鎮哲學自行車道護欄改善工程，針對護欄老舊毀損，影響行人車安全，林縣長指示觀光處發包改善。

另林縣長也會同副議長潘一全、議員黃世芳前往大湳里農村社區土地重劃區會勘公共設施改善工程，經實地了解毗鄰能高大圳，該圳北洪圳支線之東側灌溉水溝貫穿重劃區，其深埋道路下暗渠嚴重淤塞不通，至上游難以宣洩水流，每逢大雨雨水漫流造成道路及農田淹水，影響附近農田耕作及民眾通行，亟需改善。林縣長會勘後指示地政處儘速發包改善。

(中時 )