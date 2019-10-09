行進樂隊比賽已經成為彰化縣國慶日的特色。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

行進樂隊比賽已經成為彰化縣國慶日的特色。（彰化縣政府提供／吳敏菁攝）

「中華民國生日快樂！」彰化縣政府國慶連假天天安排精彩活動，國慶當天在員林市舉辦系列嘉年華，緊接著11日至13日在伸港福安宮集結13間媽祖神尊，首屆「2019 彰化縣媽祖祈福文化節」登場，14家觀光工廠也提供了買國旗傘送國旗帽等各式優惠。

王惠美強力推薦，來彰化替中華民國慶生就對了，國慶當天員林市上午行進樂隊比賽、中午在圓林圓「青春樂彰 Let’s Rock熱音比賽」接續到晚間17點30在同一場地歌星開唱。從早上熱鬧到晚上。

媽祖祈福文化節11日晚間19時有明華園孫翠鳳主演「雲中君」，12日晚間19時黃俊雄布袋戲演出「雲州大儒俠史」、13日晚間19時公益晚會，白天還有免費接駁車，遊覽自然生態教育中心、蛤蜊兵營、白馬酒莊、興麥蛋捲、台灣優格餅乾學院等景點。

彰化縣14家觀光工廠配合國慶連假，縣內產業協會提出多種優惠措施，例如富雨陽傘公司買國旗傘送國旗傘帽，緞帶王觀光工廠的6大免費措施及唱整首國歌就送雞排、雙十加購拿好禮。

白蘭氏健康博物館也有入館好禮、敘舊布袋戲團演出及限時限量創意料理2.0，興麥蛋捲烘焙王國的雙十購物節滿額抽獎，手套博物館的闖關送小禮等等，還有愛玩色創意館、魔菇部落、彰化桂冠汽車旅館、卷木森活館、台灣優格餅乾學院、就是愛荔枝樂園等各家廠商的各種優惠折扣，詳情請上彰化縣旅遊資訊網內活動專區。

(中時 )