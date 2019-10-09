在指揮家畢契科夫帶領之下，捷克的精神指標、百年老團捷克愛樂下周登台，將帶來柴可夫斯基作品，以及招牌的史麥塔納《我的祖國》，其中悠悠的〈莫爾島河〉，更是樂迷們期盼的曲目。

畢契科夫在去年上任音樂總監，他和捷克愛樂很有淵源，早在2013年就曾擔任客席指揮，他表示，捷克愛樂是現今少數依然保持獨特風格的樂團，「現在古典音樂演奏，像是穿上制服般的千篇一律，但捷克愛樂堅持一貫傳統，主張表現力與聲音的純粹性，是這樣的獨特性，讓捷克愛樂成為全球的藝術瑰寶。」

畢契科夫1952年出生於聖彼得堡，6歲時以神童之姿開鋼琴演奏會，20歲贏得拉赫瑪尼諾夫指揮大賽，之後成為首位受邀擔任列寧格勒管弦樂團的學生，但因他對蘇聯制度不滿，演出被取消，他選擇離開家鄉，輾轉到美國紐約發展，幾次受邀為紐約愛樂、柏林愛樂代打演出，都令他聲名大噪。

畢契科夫也擅長柴可夫斯基作品，他表示，「柴可夫斯基的音樂直指人心，有如音樂奇蹟，由捷克愛樂演奏很有火花，像是斯拉夫民族和歐陸文化之間的對話。」

本場演出由力晶獨家支持，捷克愛樂管弦樂團將於10月17日在台北國家音樂廳登場，詳情可洽兩廳院售票系統或主辦單位傳大藝術。

(中時 )