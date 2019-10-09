▲林縣長在聽取簡報後，指示珠仔山杜區活動中心分2階段進行，第1階段先完成地基及一樓部份，後續再爭取經費完成2樓部份，以滿足社區及長照需求。（楊樹煌攝）

縣長林明溱9日下午會同立委馬文君、副議長潘一全、議員王彩雲、黃世芳、葉仁創及埔里鎮長廖志城前往溪南國小前會勘珠仔山社區活動中心預定用地，聽取設計簡報，並了解地方實際需求。

林縣長指示珠仔山杜區活動中心採2樓建築規劃，工程委由埔里鎮公所設計發包，以2階段方式興建活動中心，第1階段先完成地基及一樓部份，後續再爭取經費完成2樓部份，以滿足社區及長照需求。

林縣長說，珠仔山社區發展協會包括珠格及溪南里，是個績優社區，但苦無活動中心，居民殷盼多年，希望能有自己的活動中心可供使用，今天特別安排到社區會勘，了解實際情形，並聽取社區居民的意見。

目前活動中心已完成設計，一採2樓建築規劃，礙於經費因素，將採2階段方式興建，本年度縣府先行補助500萬元，潘副議長及議員共補助400萬元，埔里鎮公所自行籌措100萬元，合計1千萬元，作為第一階段興建經費，先完成1樓建物。

第2階段經費將爭取衛福部長照據點經費補助挹注，若中央無法補助，縣府也會編列預算支應，並請議員及公所配合，預計明年能全部完成。

馬立委也表示會協助爭取中央長照相關經費挹注，充實2樓建設經費，以利長照據點早日完善，讓活動中心更多元豐富。

社區理事長表示，活動中心預定地為原田園教學區，1樓完工後不僅可供社區使用，也可供溪南國小辦理活動，2樓完成後可作長照據點，社區老人更幸福。

(中時 )