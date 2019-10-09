來自彰化的巴湧恩（中）為了學好唱歌而到維也納，如今正式成為維也納少年合唱團成員，他非常享受巡演、歌唱的生活。（李欣恬攝）

在玉山銀行長年支持下，維也納少年合唱團連年造訪台灣，今年除了在台北演唱，同時也將全台巡演，為了這趟台灣行，團隊特別練唱台灣觀眾熟知的歌謠《望春風》，特別的是，今年還有位成員巴湧恩來自台灣彰化，昨（9）日現身記者會，格外親切。

「我是為了學好唱歌才到維也納，但我很想念台灣的番茄炒蛋，還有我的朋友們。」帶著可愛笑容，至少能說四種語言的巴湧恩，好不容易回到台灣來，他現年11歲，父親是美國人，媽媽是台灣人，自小學鋼琴，熱愛音樂和唱歌的他，幾年前為了學好唱歌，不辭千里到維也納，如今順利成為團員，能和志同道合的朋友們一起到處演唱，他覺得非常光榮和開心。

隻身一人在維也納，巴湧恩表示，之後大約14歲接近變聲期很可能會再回來台灣，「目前能在團內唱歌很快樂。」

維也納少年合唱團歷史超過520年，以未變聲前的全男聲為一大特色，可說是孕育海頓、舒伯特等人的音樂搖籃，評選機制、訓練過程皆嚴格，舊時代只會在皇宮演唱，如今傳唱全世界，過往團隊只招收奧地利團員，但在1990年代之後，有更多不同國家的孩子加入，現在每年來台演出，也可發現有華裔成員加入，本次帶團來台的指揮曾智斌，就是來自香港。

曾智斌在2013年被任命為維也納少年合唱團指揮，能掌握龐大且多樣曲目，曾智斌表示，維也納少年合唱團對古典曲目的訓練完整，「成員們大約每兩周就必須練會一首曲目，在四年內必須要學完大部分德奧體系作曲家的曲目，像是舒伯特、莫札特、海頓等人作品，非常扎實且完整。」帶領一群正值活潑好動少男年紀成員，曾智斌說，最重要的祕訣在於「取得彼此的信任和尊重。」

本次來台演出曲目包括孟德爾頌《乘著歌聲的翅膀》、奧地利民謠《從森林來的漢斯》、美國創作歌手比利．喬（Billy Joel）的《維也納》，以及小約翰史特勞斯二世的《皇帝圓舞曲》等。

演出將於10月10日在宜蘭演藝廳、10月13日在台中中山堂、10月14日在高雄衛武營音樂廳、10月16日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )