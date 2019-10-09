台中區農改場副場長高德錚表示，評選芭樂除了看外觀有無病蟲害或機械傷害，還有果肉的厚度，並實際品嘗芭樂的質地、Q度、甜度、風味等(吳建輝攝)。

高德錚表示，今年的芭樂整體都達到往年的水準，品質各方面都不錯，可惜有些農友提供的珍珠芭樂有混到其他品種，這是唯一遺憾。(吳建輝攝)

2019彰化縣番石榴農業產業推廣計畫評鑑競賽，9日在溪州鄉農會熱鬧展開，共有14鄉鎮82組農友報名，戰況激烈，冠軍的芭樂會在12日溪州花博公園，溪州提拔泥活動中公開頒獎，溪州農會總幹事彭顯賦表示，希望農友在競賽過程中互相交流，進而提升彰化芭樂的品質，讓消費者買得安心，吃的開心。

台中區農改場副場長高德錚表示，評選芭樂除了看外觀有無病蟲害或機械傷害，還有果肉的厚度，並實際品嘗芭樂的質地、Q度、甜度、風味等，重量也是評選很重要的環節，農友提供一箱6顆的比賽芭樂，要大小均一外型整齊，最後利用機器測量甜度達12以上才算標準。

高德錚表示，今年的芭樂整體都達到往年的水準，品質各方面都不錯，可惜有些農友提供的珍珠芭樂有混到其他品種，這是唯一遺憾，但是現行市面上芭樂的品種有太多了，混到也是難免的。今年埤頭鄉謝茂興以總分81分高分奪得今年冠軍，他謙虛的表示沒有什麼撇步，就是用心種而已。

溪州鄉長江淑芬表示，溪州位在濁水溪畔，擁有得天獨厚的地理位置，充沛水源及營養豐富的黑泥，以致溪州有70％的鄉民以務農維生，除了外銷加拿大的芭樂以外，還有許多優質的農產品，像是黑米、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、火龍果等，12、13日溪州公園將舉辦「2019溪洲提拔泥-黑泥好好玩系列活動」，歡迎大家一起來吃芭樂!

溪州鄉長江淑芬(左2)，溪州農會總幹事彭顯賦(左1)，前立委鄭汝芬(中)等農會幹部，共同推薦溪州優質的珍珠芭樂。(吳建輝攝)

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