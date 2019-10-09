嘉義縣朴子市崁後、崁前及竹村里現有的養雞場共75場，近日這3里又有5場要興建，遭到居民強烈抗議。（張毓翎攝）

海區立委參選人王啟澧（站著）表示，政府單位應慎重嚴格把關。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市崁後、崁前及竹村里現有的養雞場共75場，近日這3里又有5場要興建，遭到居民強烈抗議。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市崁後、崁前及竹村里現有養雞場共75場，尤其崁後里家戶數有304戶，卻設置28間養雞場，平均10.8戶有間養雞場；近日這3里又有5場要興建，遭到居民強烈抗議，9日崁後里長葉金明在議員李國勝、立委參選人王啟澧陪同下，於崁後里活動中心召開協調會，逾百位里民到場，向一再准許畜牧業者申請的公部門人員及業者提出訴求。

朴子市公所指出，業者去年通過公所初審後，嘉縣府再核發「畜牧設施容許使用」同意函，業者也拿到建照及使用執照，無權要求業者停工；不過，公所從今年5月已新增規定，業者若要申請興建畜牧設施時，須多檢附3項資料於經營計畫書，包括：鄰地同意書、里長同意書及防里民抗議切結書，需具體證明對周邊農業環境確實沒有不良的影響。

業者表示，他們申請依法行政，而且未來新設的養雞場採密閉水簾式，有效減少臭味等汙染，作為創造環保及人道雞場的示範；但仍遭居民同聲抗議，堅持養雞場進駐，痛批業者「為了個人利益，影響別人權利」，場面火爆，禽場環境差，招來許多蒼蠅及小黑蚊，且雞屎臭味讓人難以忍受，若再有更多養雞場進駐，居民將不知如何生活。

據統計，截至9月底崁後、崁前及竹村里共居住3010人，卻養了186萬5000隻雞，其中崁後里內養雞場密度最高。縣府農業處表示，未來會交由公所在第一步初審時，做更嚴謹的把關，至於環境衛生方面，會與環保局加強稽查養雞場的周邊環境，除了輔導待改善業者，也會視情況適時開單，藉此做警惕。

王啟澧表示，政府單位應慎重嚴格把關，更重要的是，尊重地方居民的民意；縣府也要負起責任，制定機制，當縣民的後盾，否則放任業者無限制申請設立，人民無法接受。

(中時 )