律師郭德田表示慰撫金沒有一定行情。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

馬俊麟和王瞳因合作《大時代》傳假戲真做，導致馬俊麟老婆梁敏婷依侵犯配偶權向王瞳提告，並求償400萬，外界好奇這數字到底依據什麼、從何估算而來？律師郭德田昨(8日)在《新聞挖挖哇》表示，在實務上一般律師都會向當事人主張「高一些」，因為慰撫金沒有一定行情，法官來判時會考量很多因素，最終一定會砍當事人提出的數字，通常提出的價格都會比原本的估計價高。

對於梁敏婷提出的「侵權行為損害賠償」，律師郭德田昨在節目上分享，在這種婚外情的案子中，元配有權力依民法中的配偶權告小三或小王侵權，實務上法官認定已婚的先生或太太如果跟其他人過從甚密，「超過一般男女交往的分際」，這時元配就能主張被侵權，但需提出實證，比方說另一半和他人有牽手、親吻等親密行為。

至於慰撫金的衡量方式，郭德田說，因慰撫金沒有一定的價格表，一般律師如果評估出50萬的慰撫金，在起訴時就會要求當事人提出比50萬還高的數字，讓法官來決定，400萬是很常見的金額，他所看過的案子還有人提出過800萬，最後判賠400萬。

(中時電子報)