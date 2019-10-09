國民黨總統參選人韓國瑜民調仍輸蔡英文，甚至達31.1%仍未表態，資深媒體人尹乃菁表示，很多人沒辦法表態，其中韓國瑜在高雄施政讓大家質疑為，但趙少康卻認為，韓國瑜做得不錯。

趙少康在《趙少康x尹乃菁觀點》指出，韓國瑜可以爭取未表態選民，只要爭取11%，和民進黨蔡英文就會變成只差3%，在誤差範圍之內，所以韓國瑜還是有機會。那韓國瑜要如何逆轉勝？那就是回復當時的樣子，莫忘初衷，舉重若輕。

趙少康點出，韓國瑜選國民黨主席時，上節目反應都還不錯，韓國瑜要回復當時的樣子，莫忘初衷、不忘初心，要恢復當時的輕鬆自然，舉重若輕，四兩撥千斤。韓國瑜當時選黨主席、選高雄市長時，根本不認為自己會贏，因為既然不會贏就很輕鬆，像前新北市長朱立倫在國民黨初選民調第3，已沒贏的希望，就很大度、很從容，讓大家覺得他好，會想說為什麼沒投朱立倫。

資深媒體人尹乃菁表示，韓國瑜或許可舉重若輕 回到當時選舉時給人家的快樂感，但他很難的地方是，他當選高雄市長後，施政讓大家質疑，會讓大家覺得沒有心，最大問題是選上高市長後太快去選總統，以致如今很多人沒辦法表態，所以韓國瑜還是要給大家堅定的參選理由。

趙少康卻認為，從另一個角度看，韓國瑜這段時間當高雄市長有做不好嗎？他覺得，韓國瑜做得不錯，像一開始賣水果，還有大雨好幾次，高雄也沒出現5千個洞，所以不能說他高雄市長做不好，他跟其他市長比起來，沒有做得比較差，韓國瑜很努力，3個副市長也很強，但市政千頭萬緒，不是3、5個月就可以看出結果。因此，韓國瑜必須說服選民他為什麼要選總統，他選了總統會比當高雄市長對台灣好。另外韓國瑜的網路聲量還是不高，民進黨蔡英文掌握9成的綠營實力，韓國瑜則處於低水位，還要再加強。

(中時電子報)