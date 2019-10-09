國內先前爆出廠商未取得認證，擅自製造骨釘、骨板的事件，違法數量約有7.5萬支。食藥署今表示，違法醫材可能的流向包括台大、三總、成大等81家醫院，民眾如有疑慮，可洽原就診醫院瞭解詳情。

「喜維克骨釘骨板系統」為艾斯博公司旗下產品，該公司數月前委託仕成精密科技股份有限公司製造鈦合金骨釘、骨板，但仕成公司在未取得GMP認證時，就已擅自製造約7.5萬支產品，並供應予醫療院所。

食藥署透過出貨記錄發現，今年1至7月間，曾使用艾斯博公司骨釘、骨板的醫院，包括台大、三總、慈濟、成大、陽明、耕莘等，數量高達81家。不過，台大、三總均表示，該院並未購入問題產品，目前正進行清查，清查結果下周才能出爐。

食藥署品質監督管理組副組長遲蘭慧表示，該署尚未確認這些醫院所購入的骨釘、骨板是否為違法產品，個別使用量也仍未確定。經衛生單位派員清查發現，前述81家醫院目前已無庫存。

另一方面，食藥署品質監督管理組科長李思鈺表示，此次回收的7.5萬支骨釘、骨板當中，竟有8月以後才生產的產品，疑為廠商湊數。目前食藥署正委託高雄衛生局進行釐清，如未確實回收，可依《藥事法》處以20萬至500萬元的罰鍰。

食藥署提醒民眾，如對自身使用的骨釘、骨板存有疑慮，可洽原就診醫院瞭解詳情。若有不良反應，可向全國藥物不良反應通報中心進行通報。

(中時 )