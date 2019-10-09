「星光幫」出身能歌善舞的周定緯，近日難得擔任《決戰17唱》評審，許久不見周定緯的納豆，驚呼他怎麼瘦很多，周定緯表示：「可能因為剛演完一檔音樂劇，比較操勞了一點，年底還有一檔跟全民大劇團合作的《我的旁白人生》。」並說自己講評時會以選秀節目前輩的身分給出意見，更現場飆唱張清芳的台語名曲《無人熟識》。

在該節目已存活兩次的台語小歌后陳立紋，本次演唱張清芳的《無人熟識》，周定緯講評一開口就嚇到大家「立紋我覺得身為一個歌者，唱功基本功是最重要的，如果連基本功都沒有的話，我覺得那可能..還是不要當歌手了，趕快選擇另一條路」頓時眾人一臉驚訝，節目中代表性的嚴厲、毒舌評審小樹老師忍不住笑說「另一個黑臉出現了！」又仁「你是想要佔小樹老師的位子嗎?」周定緯才急忙說明「今天立紋的基本功很好，我剛一直看覺得有點可惜的是，我好像看到路邊投十元唱卡拉OK的感覺，然後左踏並、右踏並，好好的把這首歌唱完了，我是說身為一個歌者，他同時也是個表演者，怎樣能夠讓觀眾沉浸在你的歌聲和表演當中，我覺得這是立紋現在需要更加努力的事情」

周定緯現場示範如何唱張清芳的《無人熟識》。（圖／《決戰17唱》提供）

大家紛紛拱周定緯示範一下，他起身立刻動作狂放唱一段《無人熟識》，全場笑聲和拍手歡呼聲四起，周定緯卻笑說「這個叫做匠氣，我剛明顯示範了匠氣，有時候投入跟匠氣真的是一線之隔，如果今天全場觀眾都喜歡你這段表演，那就是投入，如果大家都覺得尷尬的話，那就是匠氣了」又仁虧他「周定緯老師，你真的很愛拐彎耶！」納豆則很贊同他以這種方式指導參賽者魅力呈現的重要，轉頭提醒立紋「你或許很會唱歌，有時候唱歌就是表演嘛，需要把你的魅力展現出來，老師這段話你如果聽進去，我覺得你會完全變一個不一樣的人！」

(中時電子報)