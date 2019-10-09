國民黨提名海區立委參選人王啟澧。（議員王啟澧服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

2020立委選舉嘉義縣第一選區，由民進黨現任立委蔡易餘，對上國民黨議員王啟澧。極力爭取連任的蔡易餘，主打政績牌，不論知名度或曝光度皆比王啟澧略勝一籌，但王深耕地方多年，勤跑基層，再加上民進黨聲勢不如4年前，海區選情看似平靜，但其實暗潮洶湧，蔡王之爭誰能勝出，依現階段，有待觀察。

蔡易餘首次參選立委，僅以800多票小輸藍營老將翁重鈞，4年後回歸，已具備更雄厚的基層及政治實力，以相差1萬多票擊敗藍營新生代戰將林江釧，海線選民結構也從此「綠大於藍」，這次蔡首發競選標語「專業的立委 靈活的胖子」，以詼諧自嘲方式，成功吸引年輕選民注意。

親綠人士認為，國民黨團結力待加強，目前藍營的力量，不足以讓王成事；反觀蔡積極投入對自己較劣勢的選區，直搗黃龍，上周還在水上鄉召開南靖農場開發案說明會，此外，蔡擁有現任優勢，還有山區綠委陳明文，及地方執政的加持，贏面較大。

但王啟澧也不是省油的燈，憑著能夠連任2屆水上鄉長、2屆議員的氣勢，在立委初選時，順利出線；面對強勁對手，王不僅以水上鄉作為大票倉，針對「台鐵高架化未將水上鄉納入」一事，將炮火指向無法為縣民爭取權益的現任立委蔡易餘，日前也頻頻猛攻對手尚未兌現的政見「補貼農漁用電」等。

泛藍人士認為，海區8個鄉鎮市中，水上的選舉人數，是已綠到出汁的布袋鎮或六腳鄉的2倍，其餘4個地區基本盤，藍綠兩黨平分秋色，此外，去年九合一選舉，民進黨以慘敗收場，大環境氛圍對綠營極不利，王若能隨環境走向，拚到最後一刻，想翻轉，有機會。

(中時 )