雲林縣已有91家基層診所與臺大雲林分院合作雙向轉診，圖為基層診所醫師展示合約。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院每月門診量達4萬人次，為鼓勵輕症患者回基層診所看診，院方9日宣布開放病歷資料給91個合作診所，並協助診所使用相近或相同的藥品，提高病患轉回診所的意願。

臺大雲林分院與基層院所締約合作已達91家，成立「雲林雙向轉診醫療聯盟」，建立通暢的轉診掛號系統，確保轉診病人能掛到號，今年五月起從臺大雲林分院轉介到院所的病患，已比轉入人數還多，但成功率僅21.5％。

門診部主任陳彥甫指出，該院的門診量每月約4萬人次，今年約談門診量前30名的醫師擇適合的輕症病患下轉，但從數據得知成功率僅兩成多，以一家耳鼻喉科為例，臺大轉回40名病患，但僅10人去。

陳彥甫表示，有些可能是一次性就診，感覺自己沒事就不去診所追蹤；有些病患認為醫院與診所開的藥物不同；也不少病患認為病歷都在臺大而不願就進到院所。

院長黃瑞仁表示，該院與合作的基層院所都很密切，希望輕症病患能回到診所，就近找可信任的家醫科醫師或全科醫師，既然困難點是用藥與病歷，該院決定開放病歷資料給基層診所，輕症者也請醫師避免開罕見用藥。

黃瑞仁表示，最終目的是台大雲林分院與基層診所成為醫療網，發生急症、重症、難症再可轉到臺大雲林分院。

(中時 )