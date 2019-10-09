一名家住高雄的7旬老翁，日前由高雄騎機車前往苗栗縣南庄苗21線往加里山路段遊玩，不慎自撞被送醫救治後無礙，8日老翁出院搭公車前往南庄，將機車寄送回高雄，自己再搭公車到頭份時，卻發現錯過了末班車，老翁不知所措在南庄老街徘徊時，遇見巡邏的南庄分駐所所長陳昱升，得知老翁困境後，協助將老翁送到頭份，轉搭巴士南返。

8日晚間22時30分左右，頭份警分局南庄分駐所所長陳昱升、警員葉為棋，在轄區巡邏時，在南庄老街超商附近，發現一名年約7旬老翁，神情茫然在街邊徘徊，員警見狀查覺有異，立即上前關心。

經詢問老翁得悉，老翁住在高雄，因日前騎機車到苗21線加里山路段時，不慎發生自撞車禍，經送醫治療無礙後出院，獨自搭乘公車到南庄，將機車寄運回高雄，卻因而耽擱時間，錯過由南庄開往頭份市區的末班公車，因當時天色已暗，人生地不熟，只能於街頭徘徊。

所長得知老翁困境後，又見老翁傷勢未癒，身體虛弱，便主動載送老翁至頭份市區，再轉搭公車南返，老翁對官員主動關心協助感動萬分，連連向警方道謝。

(中時 )