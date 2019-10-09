國民黨2017年大量解雇勞工，經協商須給付勞工高達15億元資遣費等費用，目前尚未完成給付，大解勞工因而向台北地方法院申請執行國民黨對中投的股利債權，今年4月8日判國民黨勝訴定讞。國民黨行管會主委邱大展質疑，黨產會不僅未依判決結果執行，還不斷提出異議，甚至威脅中投若移轉將罰款3倍金額，痛批黨產會卑鄙地公然干預司法，行徑形同「流氓」，「難道勞工分成挺藍和挺綠兩大塊，挺藍的就該死嗎？」

國民黨財產遭黨產會凍結後，為縮減支出，國民黨在2017年1月31日大量解雇719名勞工，期間在台北市勞動局主導下經過7次協商，確定大量解雇所衍生的資遣費與退休金的金額約莫為15億元。

其中，國民黨已支付6億餘元，還剩下8億餘元未支付，大解勞工未請求退休金及資遣費，向台北地方法院申請執行國民黨對中投的股利債權，訴訟期間總共有647名勞工加入集體訴訟。

台北地方法院在今年4月8日判決大解勞工勝訴，而黨產會以尊重法院判決見解為由放棄上訴，等同三審定讞，大解勞工隨後聲請強制執行，台北地方法院在今年7月18日及19日陸續發布強制執行命令，要求中投8億餘元的股利債權移轉給參與訴訟的大解勞工。

國民黨行管會主委邱大展表示，照道理黨產會要執行支付，但黨產會缺卑鄙地一再提異議，直到今年9月20日還在提異議，雖然判決定讞，黨產會還恐嚇中投，「若給的話，將對中投處以8億餘元的3倍罰鍰處分」。中投有300多億元資產，但也有150餘元借貸，屆時銀行可能會啟動機條款，中投恐面臨倒閉危機，此外，黨產會還恐嚇中投恐涉刑法背信罪。

邱大展說，黨產會完全不顧法律規定就蠻幹，其心態如同路上遇到的流氓，「我就是要打你，你怎麼辦，有本事你去告我」。他嘲諷，蔡英文口中心中最軟的一塊是勞工，至今恍然大悟，這是因為勞工是最好欺負的一群人，尤其國民黨的黨工是最軟弱的一塊。

邱大展痛批，大解員工至今不會就此罷休，仍繼續循其他司法途徑解決，顯然會沒完沒了，日前已經有131位大解勞工含恨而終，「難道全中華民國勞工分成挺藍和挺綠兩塊，挺藍的就該死嗎？這部分可能會傷他們的陰德，進而禍及子孫」。

邱大展說，此外，民進黨立委李俊俋日前公開在立法院以修理行政法院預算方式，恐嚇行政法院，「這是否是公然干預司法，把髒手伸進司法」。從這兩件事情可印證，民進黨完全執政就是完全腐化，簡直胡作非為、濫權。

(中時 )