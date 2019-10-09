被封閉的口湖鄉N15橋面板。（雲林縣政府提供）

雲林縣有8條需要緊急派修橋樑因缺經費，9日緊急封閉，圖為口湖鄉林厝大排的橋樑。（雲林縣政府提供）

交通部公路總局橋梁管理資訊系統顯示，雲林縣需要馬上派修的橋樑有16座，是全台最多的縣分，工務處長汪令堯表示，16座重建或維修經費總計需5527萬，其中8座在9日緊急封橋、2座已辦理發包、1座限重、5座以開口契約加強維修補強。

汪令堯表示，縣府於2018、2019年進行橋樑檢測，偵測出16條橋梁大梁及橋面板底破損鋼筋外露鏽蝕嚴重，屬於U4等級（需要馬上派修），以及346條U3（一年內要派修）橋梁。

汪令堯說，危橋集中在沿海地區，原因是海風加上海水侵蝕，導致多處橋樑出現嚴重破損。

封閉的8座橋梁包含台西鄉N11、台西鄉N13、口湖鄉N24、下崙三號橋、四湖鄉N9、德鴻橋、口湖鄉N15、林厝大排。

已發包、將在年底動工的2座是四湖廣西橋。口湖椬梧西橋；限重的是古坑鄉豬母墓橋，經評估尚可通行，但須限重15公噸，確保用路人安全。

5條由本年度開口契約廠商維修補強，預計年底前改善完成的是四湖鄉三條1號橋、麥寮鄉安西橋、崙背鄉行五橋、土庫鎮N2、東勢鎮N11。

(中時 )