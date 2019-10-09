近三年來，歐洲、非洲、亞洲多個國家都爆發非洲豬瘟，當中中國疫情嚴重，不足一年已蔓延至全國所有省份，豬肉供應大減、價格大漲，有專家估計損失達一兆人民幣。《香港01》報導，「巴西動物蛋白協會」(ABPA)行政總裁透露，今年1月至7月，巴西已出口11.5萬噸豬肉到大陸，相較去年同期的8.8萬噸上升了31％，他並預測10月起可能會出現豬肉短缺，巴西會出口更多豬肉到大陸。

報導稱，中國大陸的非洲豬瘟疫情尤為嚴重，不足一年已銷毀超過100萬隻活豬，豬肉價格大漲約一倍。香港也無法倖免於難，曾在上水屠宰場驗出豬隻帶非洲豬瘟，共銷毀過萬隻活豬，豬肉創「天價」，一度升至每擔4300多港元的高位。

「巴西動物蛋白協會」(ABPA)旗下的會員是巴西的豬肉及雞肉農場經營者，其行政總裁Ricardo Santin認為，非洲豬瘟對全球而言都是一個巨大的問題，尤其是對亞洲及中國，但社會仍未意識到危機之大，他指出因應非洲豬瘟，中國會損失約2000萬噸肉類。

今年前7個月，巴西已出口41萬噸豬肉，比去年同期的34萬噸增加近兩成；金額也由去年的6.87億美元，增加23.4％至8.48億美元。Ricardo預計今年全年巴西將生產410萬噸豬肉，比去年增加3.5％，出口量則將增加逾12％，由去年64萬噸增至約72至74萬噸。

Ricardo估計，疫情對中國大陸影響甚大，現在大陸已動用政府的儲備豬肉。他更預測，本月起大陸豬肉短缺問題將更加明顯，而明年情況將會惡化。他甚至預言，大陸豬價將會暴漲，大陸人可能需預先買入豬肉冷藏備用，日後包餃子也許需混入雞胸肉代替部分豬肉。

巴西目前把豬肉出口到超過20個地區，其中，大陸和香港是巴西兩大豬肉出口地點，去年分別佔巴西出口量28％和22％，即一半巴西豬肉出口至大陸和香港。今年1至7月，巴西已出口11.5萬噸豬肉到大陸，相較去年同期的8.8萬噸上升了31％，Ricardo相信，在非洲豬瘟疫情影響下，巴西會出口更多豬肉到內地。

BRF是巴西其中一間大型肉類生產商，佔巴西豬肉生產超過四分之一，其行政總裁 Lorival Luz亦表示，在過去12個月，大陸的豬隻減少了近三成，豬價則上升逾倍，相信豬肉價格會繼續上升。BRF會監察非洲豬瘟的影響，也會優先出口豬肉到有需要的國家。

全球第二大豬肉生產商JBS則指，在非洲豬瘟爆發前，亞洲已經持續增加其豬肉進口量，相信亞洲地區未來對所有肉食的需求都會上升，而JBS也會密切留意非洲豬瘟帶來的影響，並增加相關的供應。

Ricardo又預計，除了豬肉，大陸對其他肉類需求亦會增加，以取代高價豬肉，相信巴西雞肉、雞蛋出口量也會增加。去年，巴西生產1,285萬噸和出口410萬噸雞肉，是全球第二大生產國和全球最大出口國。今年1至7月，巴西輸出31萬噸雞肉到大陸，比去年同期增加21％。

(中時 )