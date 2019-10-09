李記刈包是桃園老店，每逢晚餐、宵夜時段民眾絡繹不絕。（賴佑維攝）

李記刈包的四神湯用料紮實，豬腸Q度十足，相當好吃。（賴佑維攝）

李記刈包是桃園在地老店，只賣刈包、米糕、四神湯，其中四神湯的湯底用大骨熬8小時而成，豬腸則泡冷、熱水增加Q度，更採用雪蓮子替代常見的蓮子。米酒還有獨門中藥提味，口感更是一絕。

業者說，自己是第2代，父親已經營多年，從原本的攤販，逐漸演變成店面，目前在寶山街有店面、桃鶯路則維持攤商。每天用餐、宵夜時間客人絡繹不絕，業者也說，雖然這2時段較忙，但中午就要開始備料，一點也不輕鬆。

四神湯除了湯底用大骨熬成，豬腸也是自己清洗，泡完熱水再泡冷水，增加Q度，雪蓮子則有別一般蓮子，偏黃色，味道也更重一點。加上薏仁，再淋上搭配獨門中藥的米酒，四神湯喝起來暖心又暖胃。他說，雖然用大骨熬的湯底，味道比骨粉淡，也曾被客人嫌過，但是相對健康，多花點功夫也是值得。

除此之外，刈包的酸菜、豬肉都是自行製作，新鮮又好吃。米糕除了每天現做外，也有獨門醬料。業者說，一方面希望單純，另方面也是展現最好的一面，所以經營這麼久，依舊只賣刈包、米糕、四神湯。

店名：李記刈包

地址：桃園市桃園區桃鶯路285號前

營業時間：傍晚17時到00時

售價：四神湯50元

(中時 )