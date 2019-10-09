金門縣府服務團隊進駐台北松山機場協助旅客疏運。（縣府提供。李金生金門傳真）

國慶連假明天起跑，今（9）日啟動航空管制，金門縣府服務團隊進駐台北松山機場協助旅客疏運，並結合旅台同鄉會志工在北、中、南機場設置鄉親服務櫃台，提供飲料及諮詢服務。

縣府觀光處表示，近期舉辦的「老兵召集令」及交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠」等活動帶動來金旅遊人潮，今天北、中、南機場飛金門幾乎班班客滿，不少鄉親及旅客登記候補。

縣長楊鎮浯關心疏運作業，指示縣府服務團隊掌握狀況，下午15時30分於台北機場清點人數後，立即爭取華信加班機於晚間20時許由台北機場起飛，疏運鄉親及旅客。

縣府表示，明天是連假第1天，縣府持續掌握各地機場現況，視實際需求與民航局、航空公司協調運能，讓整體作業更加順暢。

觀光處提醒，民航局基於空運資源最有效利用，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾的權益，援例於國慶管制期間（10月9日至11日台灣往金門及10月12日至14日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，鄉親及旅客應多加注意。

(中時 )