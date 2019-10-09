台灣知名藝術家黃照芳，曾向前輩藝術家吳梅嶺及楊三郎學畫，日前回鄉舉辦「感恩吳梅嶺恩師-黃照芳油畫特展」， 9日嘉義縣長翁章梁也親臨朴子市梅嶺美術館，由黃照芳親自導覽，認識大師的作品；翁章梁表示，這次展期只到13日，歡迎民眾至館欣賞黃照芳老師的美術教育成果及傳承。

黃照芳指出，能回到家鄉朴子市辦畫展，已圓了少時的夢想，他感謝吳梅嶺老師當初在東石國中任教時，用心教導他，那時沒有老師的鼓勵與啟發，他也不會有今天成績，此外，這次很感謝嘉義縣政府文觀局的邀請，首次在梅嶺美術館舉辦個人展，覺得很榮幸。

黃照芳畢業於台北師範，進入學校教授兒童美術40餘年，是知名台灣兒童美育專家，畫風色彩豔麗活潑，線條溫婉動人，具有童稚的純真與藝術的美好。此次展出作品共有73件，展覽作品分三個主題：人間漫遊、童趣情真、形色美韻。

翁章梁表示，朴子市出了很多有名的畫家，看到黃照芳大師令人驚嘆的畫作，覺得很感動，吳梅嶺老師有許多子弟投身美術教育，如特展的黃照芳老師，從寫實派，如今轉成具象派畫風，利用童趣表達形象意念，未來將擴場，並增加典藏空間，讓梅嶺美術館更升一級，帶動地方美術創作風氣。

文化觀光局長許有仁說，黃照芳特展是吳梅嶺子弟展的第一檔，接下來將陸續邀請其他吳老師的學生，以個展方式將採逐年辦理，以發揚立館精神。

(中時 )