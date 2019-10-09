何曉玫笑稱，《極相林》的創作核心在於展現「人體所能承受之痛」。(國家兩廳院提供／王寶兒台北報導)

何曉玫表示，讓舞者舞上觀眾席的主意，其實是源於祭祀經驗。(國家兩廳院提供／王寶兒台北報導)

以椅為地，舞者登場不在舞台。國家文藝獎得主、編舞家何曉玫的舞作《極相林》，造就了舞者從觀眾後方神秘現身、將觀眾席視作另一個表演場地，或爬或舞、奔向舞台的奇觀。何曉玫笑稱，《極相林》的創作核心在於展現「人體所能承受之痛」，「我想舞者是很能體會的，他們跟我說，踩在觀眾席上像是在走健康步道一樣。」

何曉玫表示，讓舞者舞上觀眾席的主意，其實是源於祭祀經驗，「農曆七月會有很多不同類型的祭拜儀式，有時候要拿裝水的臉盆，有時候要等供桌上的半炷香，這種儀式深入我的生活經驗，進而累積了許多想像，讓舞者跳上觀眾席的開場，其實就是從想像而來的召喚儀式。」

《極相林》的開場表演，是舞者身著全白而筆挺的服裝，從觀眾席後方緩緩入場，爬上觀眾席，踩著椅緣，用舞蹈、爬行或跨步的方式，逐步登上舞台。配合昏黃燈光，及規律的背景音樂，舞者的姿態顯得更加神秘而鬼魅。

何曉玫表示，在舞者的服裝上，也刻意讓它帶點「紙紮人」的味道，舞台則像是召喚舞者前去的神龕，「我們在祭祀的時候，都會燒掉一些紙紮的東西，是給另一個世界的祝福。而舞者上舞台後，會登上一張桌子，那張桌子也是從供桌幻化而來，象徵某種我們內心深處的情感，你沒辦法說清，但你知道你要好好珍惜。」

《極相林》曾在去年的關渡藝術節中演出，當時的舞者在一道道雷射光線下，極盡扭曲身軀，將身體彎曲到極致。相較去年演出，此次《極相林》作為「2019舞蹈秋天」的閉幕式，何曉玫刻意將雷射光線換成了紅色，象徵祭祀儀式內的紅燈及火焰，讓舞者在舞台桌上再度呈現人體所能承受之痛。

何曉玫分享，《極相林》的創作核心理念，是探索「痛苦」的本質，「痛苦是每個人都想避免的、最害怕的，但『痛』卻是最能夠讓人記得的。我努力找出『痛』的正面意義，便是讓人感覺自己還存在，且如果我們能超越『痛』，那是不是代表我們擁有比它更強大的力量？」

何曉玫認為，舞者是最能承受「痛」的群體，「所以我不斷讓他們的身體維持在極限的位置，會非常不舒服，甚至真的痛得讓人受不了，但有趣的是，舞者的生命在這個時候會爆發出來，那種能量是很可貴的。」

「2019舞蹈秋天」於10月10日至11月24日，於國家戲劇院、實驗劇場、雲門劇場演出。

(中時 )