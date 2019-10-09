非法製造的「喜維克骨釘骨板系統」如何流入全台兩百多家醫療院所用於骨科手術上，是很多民眾的疑惑，前衛生署長、台灣病友聯盟理事長楊志良同樣疑惑，他透過管道了解後得知，此事是合格廠商委託其他廠商代工生產，在生產廠商未取得GMP認證前即偷跑製造銷售，但因產品仍掛原廠品牌，得以順利銷售到醫療院所。

在擔任衛生署長前，楊志良曾先後擔任台大醫院資訊室主任及奇美醫院執行長，熟悉醫院採購醫材藥品的流程及標準，他指出，確認產品出自合格廠商是採購基本動作，但喜維克竟能流入兩百多家醫療院所，令人不解，他側面了解後得知，原來是廠商大鑽漏洞。

前衛生署長楊志良。（圖片來源：康健雜誌）

楊志良指出，「喜維克」是艾斯博公司的產品，艾斯博本身為GMP合格廠商，不知何故委託仕成精密科技公司生產骨釘骨板，而且在仕成公司取得GMP認證前即開始製造銷售，但產品仍以艾斯博名號銷售，容易讓醫療院所以為是GMP合格醫材。

楊志良強調，只要是未取得GMP認證的廠商生產製造的藥品醫材，就是非法的偽藥及偽醫材，雖然「偽」不等於「劣」，但醫療關乎人命，必須小心再小心，謹慎再謹慎，非法的東西就是不能用在病患身上。對廠商這種大鑽管理漏洞的行為，衛福部應嚴懲廠商，及採取更積極的作為，研擬有效管理及防範措施，才能維護病患健康。

楊志良說，從廠商銷售名單，可掌握非法醫材流向及多少醫院用了、用了多少、用在哪些病患身上；對已被植入非法醫材的病患，醫院應善盡告知義務，並負起追蹤之責。

國立交通大學科技法律研究所副教授陳鋕雄表示，雖然醫院也是受害者，但在法律上，使用到這批不法醫材的醫療院所，可能也得負起連帶的法律責任。

因為依媒體報導，這批醫材屬於自費醫材，民眾在手術前須簽訂自費同意書，承諾負擔醫院使用此醫材的費用。代表雙方除了醫病關係，也形成了醫療契約關係，受民事「契約法」保障。

不管同意書上是否註明此醫材為合法，按常理推斷，病患應該不會希望購買到非法的醫材。因此，使用到此醫材的病患，可依據「醫療債務不履行」，向醫院提出賠償。一旦求償，醫院除了要退回原本費用，還可能得負擔精神賠償。因為即使還無法確定醫材是否造成身體的傷害，但使用者若因此感到擔心、憂慮，或產生恐懼的情緒，在法律上就已構成精神賠償的條件。

陳鋕雄說，這並非鼓勵民眾對醫院興訟，大部分的民眾比起要求賠償，一定更在意如何確保自己的安全。只是，必須提醒醫院意識到在購買這些醫材時，須負起的把關責任。

不過，在此事件中，醫院也是受害者，可依據消保法要求醫材製造廠給予賠償。若在購買時，醫材廠利用各種方式試圖讓醫院以為產品通過GMP認證，就構成了詐欺的刑事責任。

雖然從此事來看，醫院跟民眾可把關的部分有限，但近年屢次傳出醫材相關問題，讓不少民眾對醫療品質感到擔心。

病患接受任何手術都要留意保障自己權益。（圖片來源：pixabay）

對此，監督醫療品質的台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光認為，衛福部應盡快統一「手術同意書」與「自費同意書」格式，在自費醫材中，納入許可證字號、中文品名、申請商、製造廠名等欄目資訊，供民眾自行上食藥署網站查詢這些品項是否合格，共同分擔把關責任。同意書也應該在手術前一次的門診中就提供病患，讓民眾有充分的時間審閱、徵詢第二意見。

現在各醫院格式內容不同，但民眾可在簽同意書前主動請醫護人員在同意書中加註。「當醫院資訊揭露得愈充分，醫病信任也會愈高，」朱顯光說。不論是自費同意書或手術同意書，民眾簽完交給醫院後，應要求複印或自行拍照留底備存。日後若真有糾紛或疑慮，就不必擔心再向院方索取時遭刁難或關係尷尬。

不過，醫改會認為，此事最重要的還是「回到源頭，衛福部應建立一個更好的機制來對相關醫材的使用做把關。」

(中時電子報)