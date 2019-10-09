根據自由時報電子報今天下午一篇標題為「韓國瑜市政亂糟糟 廠商爆：區公拖欠工程款沒人管」的新聞內容，被指事件的高雄市六龜區長楊孝治痛批內容根本非事實，另被指動用公帑裝修區長室，是因為基於六龜山區防災特殊性需要才設施隔屏。

自由時報電子報指出，有廠商爆料，指稱韓國瑜市政亂糟糟，某區公所因管理失當，經建課人員請調跑光光，只剩課長一人獨撐大樑，多家廠商被拖欠工程款，反應多時也無人聞問，被害到公司都快倒閉跑路了。

對此，高雄市六龜區長楊孝治表示，經六龜區公所查明，截至目前為止，並無拖欠廠商工程款情事，亦無廠商向本所反映尚未領取工程款情形，因工程結算驗收細節繁雜瑣碎，只要會計程序完備都會儘速付款。

另針對公所經建課人員調動部分，楊孝治說，今年1位同仁因準備國家高等考試於3月份離職，後續在9月底1位同仁因某大企業挖角離職，另1位同仁因六龜位處偏遠，於10月中調回市區任職；對於工程人力不足部分，公所均動員同仁加班趕辦，避免影響廠商權益。

電子報還指出，廠商爆料表示，該區公所的區長在韓上任後被委以重任，該名區長上任後動用公帑裝修自己的區長室，楊孝治強調，從去年11月到任後，因基於六龜山區防災特殊性需要，考量空間使用才加以隔屏，他很坦然；至於人員流動高，乃因該區地處偏遠又無其他相關加給，分發期滿後都會往市區或離家近之單位調動，人員難留住這是偏鄉的常態，自由時報指廠商爆料的內容根本不是事實。

(中時 )