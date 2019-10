瑞士網球巨星費德勒(Roger Federer)近日到上海參加上海勞力士大師賽,費德勒以2比0戰勝西班牙選手拉莫斯,順利進入第三輪。而周杰倫(周董)與老婆昆凌也到上海觀賽,會後還到後台休息室跟費德勒相談甚歡,但竟然忘記做一件事,讓周董大感遺憾。

網壇天王費德勒昨與周杰倫夫婦相談甚歡。(截自IG)

正在參加勞力士(Rolex)第10年冠名贊助的勞力士上海大師賽的費德勒,是品牌代言人,而周杰倫則是帝舵表(Tudor)代言人,兩人同屬勞力是集團的豪華代言陣容,因此促成此次的聚會。周董在IG分享在後台和費德勒聊天的側拍照,並寫道「It was really nice meeting you and your family, you’re all so lovely. best wishes for the rest of the games!」(很高興認識您和您的家人,你們真可愛,為您接下來其他比賽獻上祝福)。

網壇天王費德勒近日赴上海勞力士大師賽,昨與周杰倫夫婦見面歡。(截自IG)

周杰倫po出和網壇天王費德勒見面側拍照,球星好友林書豪問「有沒有變魔術」,讓周董大感可惜,回覆「忘記了」。(截自IG)

由於周董私下熱愛變魔術,球星好友林書豪在底下留言問周董「Are you showing him a magic trick?」(你有在他面前秀魔術嗎?),才讓周董恍然大悟,回應林書豪「Ah.. I forgot to show him a magic trick」(啊…我忘了變魔術給他看了),有趣互動笑翻網友,但兩大天王會面,也讓網友紛紛留言「樂壇天王V.S網壇天王」、「太威了,不愧是哥中之哥」。

(中時 )