瑞士網球巨星費德勒（Roger Federer）近日到上海參加上海勞力士大師賽，費德勒以2比0戰勝西班牙選手拉莫斯，順利進入第三輪。而周杰倫（周董）與老婆昆凌也到上海觀賽，會後還到後台休息室跟費德勒相談甚歡，但竟然忘記做一件事，讓周董大感遺憾。

網壇天王費德勒昨與周杰倫夫婦相談甚歡。（截自IG）

正在參加勞力士（Rolex）第10年冠名贊助的勞力士上海大師賽的費德勒，是品牌代言人，而周杰倫則是帝舵表（Tudor）代言人，兩人同屬勞力是集團的豪華代言陣容，因此促成此次的聚會。周董在IG分享在後台和費德勒聊天的側拍照，並寫道「It was really nice meeting you and your family, you’re all so lovely. best wishes for the rest of the games!」（很高興認識您和您的家人，你們真可愛，為您接下來其他比賽獻上祝福）。

網壇天王費德勒近日赴上海勞力士大師賽，昨與周杰倫夫婦見面歡。（截自IG）

周杰倫po出和網壇天王費德勒見面側拍照，球星好友林書豪問「有沒有變魔術」，讓周董大感可惜，回覆「忘記了」。（截自IG）

由於周董私下熱愛變魔術，球星好友林書豪在底下留言問周董「Are you showing him a magic trick?」（你有在他面前秀魔術嗎？），才讓周董恍然大悟，回應林書豪「Ah.. I forgot to show him a magic trick」(啊…我忘了變魔術給他看了)，有趣互動笑翻網友，但兩大天王會面，也讓網友紛紛留言「樂壇天王V.S網壇天王」、「太威了，不愧是哥中之哥」。

(中時 )