小朋友爬上爬下，開心尖叫，呼朋引伴排隊再玩1次。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

雙十連假，台中市太平區公所9日於新福公園舉行友善特色遊具啟用典禮，取名為「探索迷宮」的遊戲場，建造全市第1具為攀爬式的探索遊具，玩遊戲時，眼、腳、全身都派上用場，小朋友玩遊戲笑到噴淚，直呼好玩、刺激，滿足不同年齡層、不同行為能力兒童遊戲需求，讓民眾多了1處歡樂休憩空間。

像蜘蛛人般攀爬繩索，小朋友爬上爬下，開心尖叫，呼朋引伴排隊再玩1次，台中市第1座新式戶外攀爬式探索遊具，讓小朋百玩不厭，有家長說，以前公園僅有塑膠遊具的時候，天氣熱、遊具發燙，3歲大的兒子甚至覺得無聊，都會拉著她，要媽媽陪玩遊戲，現在他主動排隊玩耍。

太平區長許貴芳說，探索遊具全長9公尺，高5．3公尺，城堡式造型屋頂上插著迎著風的旗子相當討喜，符合CNS及兒童遊戲場設施安全管理規範，安全又吸睛，小朋友玩得非常開心，讓新福公園增添親子遊憩新亮點。

新福公園位於太平區旱溪東路2段100號旁、精武橋北側，公園內有沙坑、兒童遊戲區、體健設施、籃球場、廣場；道路旁有規劃停車格，公園內設有ibike微笑單車站，交通便利。

(中時 )