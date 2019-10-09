苗栗縣長徐耀昌感謝並肯定丘璦珍對保育石虎的付出與用心。（何冠嫻攝）

苗栗縣畫家丘璦珍印製石虎桌曆義賣，並將所得捐助台灣石虎保育協會。（何冠嫻攝）

畫家丘璦珍與苗栗縣長徐耀昌9日簽署授權同意書，將石虎畫作授權苗栗縣政府使用。（何冠嫻攝）

苗栗畫家丘璦珍以溫暖寫實筆觸，畫下維妙維肖的野生石虎並印製成月曆義賣，捐助台灣石虎保育協會，9日更無償將6幅石虎畫作授權給苗栗縣政府使用，以自身的專業為石虎保育盡份心力。

專精水彩、油畫的丘璦珍，創作多以台灣寺廟建築、神祇形象為題材，但因今年苗栗石虎路殺頻傳，讓她深感心痛，決定善盡社會責任，花9個月的時間投入石虎創作，並精選6幅作品，自掏腰包印製桌曆透過網路義賣，共募得60萬元，全數捐給保育石虎協會與機構。

9日丘璦珍更無償將6幅石虎畫作，授權給縣府推動石虎保育工作。丘璦珍表示，由於未見過真的石虎，僅能反覆觀看影片、照片，觀察石虎的動作與反應等，經不斷揣摩、重畫，連手都腫脹才完成滿意的作品，希望畫作授權給縣府後，能將保育工作做得更周全。徐耀昌強調，縣府定會妥善運用於石虎保育宣導與教育推廣，與民眾共同營造人與石虎共存共榮的友善環境。

(中時 )