苗栗畫家丘璦珍以溫暖寫實筆觸，畫下維妙維肖的野生石虎並印製成月曆義賣，捐助台灣石虎保育協會，9日更無償將6幅石虎畫作授權給苗栗縣政府使用，以自身的專業為石虎保育盡份心力。
專精水彩、油畫的丘璦珍，創作多以台灣寺廟建築、神祇形象為題材，但因今年苗栗石虎路殺頻傳，讓她深感心痛，決定善盡社會責任，花9個月的時間投入石虎創作，並精選6幅作品，自掏腰包印製桌曆透過網路義賣，共募得60萬元，全數捐給保育石虎協會與機構。
9日丘璦珍更無償將6幅石虎畫作，授權給縣府推動石虎保育工作。丘璦珍表示，由於未見過真的石虎，僅能反覆觀看影片、照片，觀察石虎的動作與反應等，經不斷揣摩、重畫，連手都腫脹才完成滿意的作品，希望畫作授權給縣府後，能將保育工作做得更周全。徐耀昌強調，縣府定會妥善運用於石虎保育宣導與教育推廣，與民眾共同營造人與石虎共存共榮的友善環境。
(中時 )
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