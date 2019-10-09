市議員牛煦庭（左）、陳萬得（右）使用爬梯機，認為應該廣設，讓老舊公寓的長者，不用因為困難外出，增加照顧者的負擔。（甘嘉雯）

桃園39萬5000多戶2至5樓傳統公寓，這種建築就是沒有電梯，但市府輔具中心有爬梯機，但出借率1個月不到6次，今年也才52人次，除了家屬背或是請消防局協助送醫外，長者或行動不便者就是關在房間裡，市議員牛煦庭與陳萬得9日將爬梯機借到議事堂，親自示範如何將人以輔具運送上下樓，要求社會局需推廣並且提高使用率。

牛煦庭坐在爬梯機，陳萬得在後方操作啟動，慢慢從2樓移動到1樓再回2樓，展示爬梯機功能，兩人指出，雖然看來很恐怖，感覺像坐雲霄飛車，但實際體驗覺得蠻安全的，操作也很簡便，只要按下按鈕就往前或後退，也有緊急停止鍵。

牛煦庭說，桃園5樓以下公寓將近40萬處，許多長輩下樓梯卻是心有餘而力不足，他轄區1名高齡73歲張媽媽行動不便，兒女每隔3天就會揹她下樓曬太陽，另有名王媽媽沒那麼好運，女兒背不動，幾乎是長時間關在屋內，足不出戶。

議員建議，未來是否配置於里辦公室或長照據點方便借用或增加爬梯機，社會局長鄭貴華表示，會進一步評估討論，不過租借爬梯機必需要事前申請，還要人員到家裡評估使用空間，而使用者也要進行訓練，「借1台機器至少要請3天假，社會局是否要簡化流程或時間？」

桃園市輔具資源中心指出，爬梯機借用以1個月為限，申請民眾需自行載送或委託貨運運送，若後面無人排隊，就可再續借1個月。

(中時 )