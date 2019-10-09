黃河9日被週刊爆出曾在為戲住廟裡並且禁慾期間自拍長達109秒的露骨打手槍影片，經紀人表示黃河承認該影片主人翁是自己，但心情平靜，因為拍攝時間其實是7、8年前戀愛時傳給女友的示愛影片，他自認沒有傷害到別人，未料小倆口傳情內容意外曝光，私密行為更被用文字描述的鉅細靡遺，「不覺得是做錯事，只是覺得遺憾。」

經紀人認為黃河當時年紀還小，這些只是成長的歷程，不會責怪他，並代為反駁並非周刊所描述的為戲禁慾期間，「他沒有住過廟裡，也沒有為戲禁慾，曾經演過『假喇嘛』也不需要啊！」經紀人也澄清，黃河每段感情都維繫頗久，絕非「2年交80個女友」，週刊只是引述採訪時的玩笑話，更沒有他劈腿的證據。

據悉當時收到影片的女生是黃河從高中到大學的女友，交往時間長達4年，對方秀氣且是個文青，因黃河忙拍戲，經常聚少離多，加上生活、工作環境不同，導致觀念分歧，難免吵架，最後和平分手，並非不歡而散，因此黃河方面不理解影片為何在多年後流出。

黃河昨出席高雄電影節VR記者會被問及此事，主持人立即打斷問題，並由助理護送離開，本人未再多做回應。不過儘管陳年往事成為新聞話題，依然不減他的觀影興致，他預計在高雄停留3天，除了官方行程，他還想多欣賞其他VR作品，包含《迷幻死藤水》和《莫內—睡蓮的誘惑》。

黃河也不忘認真宣傳新作，他在何蔚庭執導的VR電影《看著我》中上演如《鬥陣俱樂部》的精彩搏擊，他表示這是首次參與VR，經驗相當美好，因為現場全部清空、沒有人會干擾演員，讓他盡情演出、非常過癮。

(中時 )