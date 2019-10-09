首屆高雄體感嘉年華-DIGI WAVE9日在高雄盛大開幕，高雄市長韓國瑜表示，目前高雄265家體感科技的數位內容產業，經濟規模約120億，市府去年補助1億1000萬元，預計新的年度將增加到2億。韓也親身下場體驗體感電競，大讚這是很有潛力的產業。（劉宥廷攝）

首屆高雄體感嘉年華-DIGI WAVE9日在高雄盛大開幕，高雄市長韓國瑜表示，目前高雄265家體感科技的數位內容產業，經濟規模約120億，市府去年補助1億1000萬元，預計新的年度將增加到2億。韓也親身下場體驗體感電競，大讚這是很有潛力的產業。（劉宥廷攝）

首屆高雄體感嘉年華-DIGI WAVE9日在高雄盛大開幕，高雄市長韓國瑜表示，目前高雄265家體感科技的數位內容產業，經濟規模約120億，市府去年補助1億1000萬元，預計新的年度將增加到2億。韓也親身下場體驗體感電競，大讚這是很有潛力的產業。

DIGI WAVE首日以智崴科技最新產品、全球首款多人連線體感電競「閃電對決2」進行開幕表演賽，採用智崴專利全體感VR電競系統，搭配六軸平台體感座椅，挑戰虛擬實境最高境界；韓國瑜也率局處團隊上陣，和另一隊伍較勁一番，最終將對手全數殲滅。

韓國瑜會後受訪被媒體問及擊敗對手的感覺，是不是象徵擊垮民進黨？韓笑說，「哪有，妳政治性格太強了，這只是我們高雄市大力推動這個體感科技，安排的一個橋段，讓大家一起來注意一下高雄體感科技的發展。」

韓國瑜表示，高雄有雄厚的工業基礎，再加上非常多優秀的人才，正好可以把兩者結合起來，未來體感科技在高雄，有信心可以大放異彩，當然在人才的培育，還有國際會議的交流，及各種政府相關部門輔導，市政府都會大力來推動體感科技，這是未來一個非常重要，而且有極大經濟利益、發展潛力的一個產業。

(中時 )