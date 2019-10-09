Lamigo桃猿今年球季結束後將轉賣給日本樂天集團，市府去年4月與球團協商，要將原本30萬權利金提到300萬，如今會不會因為球隊轉賣而生變？市府表示，一切照舊，希望年底前會完成修約，此外，公益時段縮短到3個月前提出及外野看台修繕納入契約等都不變。

「我們的球場稱為桃園國際棒球場，為何都沒爭取國際賽事？」劉茂群、涂權吉、周玉琴議員指出，包括10月的亞洲錦標賽、11月世界12強奧運資格賽都在台中舉行，「10天賽程Lamigo就要求5、600萬的場地費，市府竟無法介入協調爭取！」

體育局長莊佳佳表示，一切並不會改變。

副局長房瑞文進一步解釋，針對提高計收權利金、外野看台納入委託營運管理範圍及公益時段等議題達成修約共識，包括原訂每年30萬元權利金增加為300萬元、外野看台修繕納入契約、公益時段從原本前一年10月提出，縮短至活動舉行前3個月提出，另收入超過3000萬元加收1％或1.5％的浮動權利金。

房瑞文表示，若年底前無法與新團隊修約，原本的舊約2021年1月到期，屆時也會重新評估是否要續約，會以OT（Operation營運 Transfer移轉）政府投資興建完成，委由民間機構營運屆滿歸還精神簽約。

(中時 )