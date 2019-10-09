中美貿易戰不止，為鼓勵企業回台投資，新北市政府九月起審核通過10間企業「都市型工業區立體化」計畫，這些企業預計在新北投資177億元，屆時將提供7300個就業機會，創造近445億元產值，新北市長侯友宜9日至新莊北側知識產業園區，鼓勵更多廠商加入工業區立體化方案。

侯友宜表示，「新北市是北台灣發展重要力量」，上任後強力向中央爭取工業區容積獎勵，得到支持後，他奔走各項企業，希望企業可以將研發中心、營運中心在新北設廠「根留在台灣」，七月份中央審查通過方案後，要求新北同仁用最快的速度45天通過廠商申請案。

侯也提到新莊泰山交界的塭仔圳鐵皮工廠林立，附近有機場捷運經過，實在「有傷門面」，他承諾塭仔圳會在任內動工，也提及新北各地像是泰山楓江、瑞芳、淡海新市鎮、新莊產業園區，現在已陸續開發，打造適合產業、娛樂、居住的新北市。

台通光電董事長李慶煌表示，原先約2千坪的廠房，因容積獎勵增加為3千坪，目前廠房鋼架已搭建完成，預計明年11月可以完成興建，成為「工業區立體化政策」第一個完工的企業。「中美貿易戰讓許多台商想回國投資，「工業區立體化政策」相信能夠吸引台商返鄉」。

新北經發局補充，本次10處通過的申請案中，有7處在捷運站周邊、5處位於新莊北側知識產業園區，廠商後續申請將由單一服務窗口與投資障礙排除小組協助，加速企業投資。

(中時 )