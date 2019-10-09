新北市十三行博物館舉辦的全國首創史前夜派對「秋秋臉Night Party」將於11日登場，十三行博物館首次在夜間開放，並在考古公園舉辦民歌晚會，邀請知名民歌藝人輪番獻唱，現場還有現烤乳豬等美食，邀請民眾國慶連假共襄盛舉。

十三行博物館指出，響應「國際考古日」11日至20日舉辦系列活動，館方首次延長開館時間至晚間9點，11日並在考古公園舉辦「秋秋臉Night Party」大型民歌演唱會，邀請殷正洋、施孝榮、于台煙以及實力派唱將伍浩哲等知名歌手獻唱，曾多次獲獎的董運昌及新生代吉他演奏家潘世程也將合奏一連串耳熟能詳的民歌。

「十三行博物館就如同大家的交誼廳，新北考古公園是屬於大家的都市花園」新北市文化局長蔡佳芬表示，博物館代表在地文化外，也是社區連結的平台，歡迎大家到博物館走走，看展覽、聽音樂。

十三行館長陳春蘭表示，「秋秋臉Night Party」民歌演唱會於11日晚間6點到8點在新北考古公園舉辦，現場還有現烤乳豬等美食市集活動，歡迎民眾同樂，相關活動及交通資訊可至十三行博物館官網查詢。

(中時 )