車輛故障卡路中 警扮修車師傅解圍 19:112019/10/09 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局警員陳逸文、李金衛日前晚上執行勤務時，協助1名女駕駛排除車輛故障。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局警員陳逸文、李金衛日前晚上執行勤務時，發現1輛轎車熄火停在介壽路與廣福路口，上前才發現電瓶沒電，員警連忙協助使用巡邏車上的「電霸」，協助發電，讓黃姓女駕駛相當感動。 警方指出，陳逸文、李金衛巡邏時，發現車輛停在路中間，擔心影響交通，上前詢問後，才發現車輛故障。2人當起修車師傅，細細查看發現是電瓶沒電，所幸巡邏車上有協助發電的「電霸」，順利協助駕駛脫困。 (中時 ) #發現 #車輛 #駕駛 #發電 #電瓶 也許您會感興趣 推薦閱讀 小貨車爆胎自撞 雪隧一度堵車一小時 09:512019/10/05 社會 越南面臨缺電危機 04:092019/10/06 專題周報 首座離岸風場 拚年底前商轉 04:102019/10/06 財經焦點 重機馳騁擾山城 攔檢15車6成噪音超標 13:552019/10/06 社會 網傳豁免報關檢查車輛名單 香港海關澄清不實 17:042019/10/07 財經 《翻爆晚間精選》中火廢水含硼超標24倍 最重罰2千萬 17:222019/10/07 社會 為有效分散車流 金山分局將於連假實施「車輛總量管約制」 19:392019/10/07 生活 7旬翁載母外出 爆衝撞柱雙亡 04:102019/10/09 地方新聞 28座棒球場大 光電場和彰工風力發電雙綠能啟用 14:062019/10/09 生活 賞夜景替心情充電 卻忘替車充電困山區 17:022019/10/09 社會 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。