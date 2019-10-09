桃園市八德警分局警員陳逸文、李金衛日前晚上執行勤務時，發現1輛轎車熄火停在介壽路與廣福路口，上前才發現電瓶沒電，員警連忙協助使用巡邏車上的「電霸」，協助發電，讓黃姓女駕駛相當感動。

警方指出，陳逸文、李金衛巡邏時，發現車輛停在路中間，擔心影響交通，上前詢問後，才發現車輛故障。2人當起修車師傅，細細查看發現是電瓶沒電，所幸巡邏車上有協助發電的「電霸」，順利協助駕駛脫困。

(中時 )