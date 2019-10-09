電影《江湖無難事》於8日晚舉行首映會和放映活動，雖然邱澤近日陷入求愛被張鈞甯打槍的風波，但心情似乎沒有太受影響，依舊和演員們一起開心跑映後活動，見到剛拿下金鐘最佳男配角的溫昇豪，2人曾合作過《小資女孩向前衝》，立刻展現好交情互相擁抱，為彼此打氣。

由於該片演出陣容龐大，前晚不少圈內人為力挺出席首映場，龍劭華帶著新科金鐘視帝的氣勢現身，一出場引起尖叫，梁赫群則是一講話就引人發笑，台下還有許多朋友不停喊著他的英文名字：「Kenny梁！」熱情為他應援。阿喜有一場露出事業線誘惑日本黑道的戲份，她特地「致敬」片中畫面，在影廳直接脫外套、穿著小可愛鞠躬，讓大家直呼「誠意十足」！

但該片昨才在台上映，已疑在大陸網站流出盜版，片商表示有熱心粉絲主動在第一時間通知，立刻請法務查明是否為全片，若真有盜版，將循法律途徑提告，但也提醒影迷，許多網站刻意放上假影片以騙取點閱和閱聽者資料，希望大家不要上當並且支持正版，目前該片也已在談星馬、香港和韓國等地版權，請海外粉絲靜心等候。

邱澤、黃迪揚、姚以緹和阿喜在片中都喜感全開。（華映提供）

溫昇豪特別來捧場支持《江湖無難事》。（華映提供）

(中時 )