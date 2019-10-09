依照促轉條例，促轉會應於成立起兩年內提出任務總結報告，完成後解散，明年五月為兩年期限，但如果屆時未能完成，依法可申請延長一年，外界關注明年五月促轉會是否將解散，對此促轉會代理主委楊翠表示，目前正在撰寫總結報告，沒有延長規劃。

楊翠今日前往立法院司法及法制委員會備詢，被民進黨籍立委管碧玲問到促轉會是否有做延長準備時，楊翠表示沒有規劃。管碧玲隨即追問如果以兩年作為存在期限，促轉會有辦法在期間內針對促轉條例賦予的責任做出成果嗎？楊翠回稱有關促轉條例要求促轉會推動的任務，她自信可以做到，而隨著促轉會存在期限將屆滿，後續 有五項相關立法計畫，針對財產返還等議題。

國民黨籍立法委員沈智慧質詢時則痛斥楊翠一頓，她表示「促轉會是新威權時代的東廠，代理主委未經立法院同意任命，就是非法任命、非法代理」，促轉會前任副主委張天欽，不避嫌而且自毀立場，在內部會議中自稱「東廠」，「要好好修理國民黨」。促轉會在「用國家的錢，追殺在野黨」，還好意思掛牌說自己是「正義」的嗎？

沈智慧說，促轉會前主委黃煌雄都覺得不好意思做下去，自己請辭走人。主委懸缺一年後，行政院仍未將主委人事案送立法院行使同意權，實在有問題。而楊翠竟能「自得其樂」擔任「代理主委」，其實只是幫民進黨當一片「遮羞布」而已。

沈智慧說，沒有經過國會同意的「非法代理人」送來的預算，國民黨全體立委一定拒審。沈智慧也說，她已連署陳玉珍委員的刪減預算提案，主張將促轉會109年度「促進轉型正義業務」預算2億8124萬元，全數刪除。以節省人民納稅的公帑。

(中時 )