賭盤目前最看好瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）獲得將在11日揭曉的諾貝爾和平獎，但部分專家對此抱持謹慎態度。

16歲的桑柏格先前獲得國際特赦組織頒發象徵人權工作最高榮譽的良心大使獎（Ambassadors of Conscience），也獲頒有「另類諾貝爾獎」稱號的瑞典優質民生獎（Right Livelihood）。

英國立博博彩公司（Ladbrokes）等博弈網站，都視她為拿下2019年諾貝爾和平獎的最佳人選。

在短短一年多內，桑柏格激勵全球數百萬名年輕人舉行示威活動，提高人們對氣候變遷採取行動的意識。她在9月下旬於聯合國氣候峰會痛批世界領袖，未能解決溫室氣體排放問題，登上全球媒體頭條版面。

然而，桑柏格的激昂呼喚足以讓她獲得諾貝爾和平獎嗎？奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）告訴法新社：「極度不可能。」

烏達爾認為，儘管有人認為氣候變遷可能加劇衝突，但對於是否確實為武裝衝突的原因，仍未有共識。他也表示，獲獎對年紀尚輕的桑柏格來說可能是負擔，而非獎勵。

專家認為，更有機會奪下和平獎的有與多年世仇厄利垂亞和解的衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）和平與衝突研究所教授瓦倫斯坦（Peter Wallensteen）表示：「阿邁德是很好的候選人，他在任內對國家及區域發揮了和平影響力。」

由於挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）從不公開候選人姓名，因此預測獎落誰家總是個難題。目前知道的是，今年共有301名個人和組織獲得提名。

在民主和獨裁政體的言論自由與資訊自由都面臨壓力之際，專家們也建議諾貝爾5人委員會今年可以著重上述議題進行評審。

像是無國界記者組織（RSF）或保護記者委員會（CPJ）等新聞組織，也可能是和平獎得主。

在移民危機持續左右政治議題之際，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR，簡稱聯合國難民署）和其署長葛蘭第（Filippo Grandi），以及地中海救援組織（SOS Mediterranee）也都是潛在得獎人。

致力與北韓領導人金正恩修補舊傷口的美國總統川普也被提及，但各界認為他是個有爭議且機會不大的人選。

挪威時間11日上午11時（台灣時間下午5時），挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）將揭曉2019年諾貝爾和平獎得主。

2018年諾貝爾和平獎頒給在戰火蹂躪的剛果民主共和國東部，幫助女性從性侵創傷中復原的醫師穆克維格（Denis Mukwege），與被迫成為伊拉克伊斯蘭國性奴的人權人士穆拉德（Nadia Murad），因他們勇於對抗性暴力。除了各自獲頒金牌與證書之外，還平分900萬瑞典克朗（約新台幣2808萬元）獎金。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1081009

(中央社)